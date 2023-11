La Trilogie de Copenhague Tome 1 : Enfance

Comment une petite fille issue d'un milieu ouvrier aussi pauvre que celui dans lequel est née Tove Ditlevsen en 1917 a pu aller au bout de sa vocation littéraire et devenir écrivaine ?? Telle est l'intrigue de La Trilogie de Copenhague. Les trois volumes du chef-d'oeuvre de la grande dame des lettres danoises analysent dans ce qui posera les jalons de l'écriture auto-sociobiographique le tissu d'expériences et d'événements qui ont fait qu'une jeune fille issue de la classe ouvrière échappe aux déterminations sociales de son milieu. L'oeuvre se déroule selon le rythme traditionnel de la formation d'un individu ? : enfance, jeunesse, âge adulte. Enfance, le premier volume, raconte la détermination d'une petite fille élevée dans un milieu ouvrier à devenir poète ? ; Jeunesse raconte son entrée dans le monde du travail et ses efforts pour mener à bien sa vocation. Dépendance est consacré à la vie de Tove au cours de ses quatre mariages. Tout au long de ce projet, Tove Ditlevsen explore la tension entre sa vocation d'écrivaine et les rôles concurrents de fille, d'épouse, de mère puis, hélas, d'alcoolique.