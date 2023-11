Mozart en tournée

Durant sa courte vie d'à peine 36 ans, Wolfgang Amadeus Mozart a passé plus de dix années à travailler et à se produire loin de chez lui. D'abord voulus par son père, ces voyages avaient deux raisons d'être : faire connaître ses dons prodigieux et enrichir sa culture musicale. Lui faire découvrir l'Europe, ses compositeurs et leurs interprètes. Les pays germaniques d'abord, la France, l'Angleterre, l'Italie ensuite. Devenu adulte, Mozart continue à voyager pour répondre aux commandes qui lui sont passées, pour trouver du travail et tout simplement pour faire son métier de compositeur. Le livre de Thierry Geffrotin nous emmène en voyage avec Mozart. Revivez les longs trajets en malle-poste, en voiture privée ou en coche d'eau ; les haltes dans les auberges de campagne ou les séjours dans les résidences de l'aristocratie, les concerts improvisés et les fêtes en son honneur, les triomphes mais aussi les échecs. Accompagnez-le lors de ses rencontres inattendues et des grands rendez-vous avec des têtes couronnées et des musiciens de renom.