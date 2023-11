Soul Healing. L'oracle du karma

Partez à la rencontre de vous-même en vous éveillant à vos mémoires karmiques Nous avons tous des blessures karmiques dont nous héritons d'une vie antérieure ou de mémoires familiales et qui se répercutent dans notre existence actuelle, comme des plaies mal refermées. Si nous ne parvenons pas bien à en identifier l'origine, nous ne pouvons pleinement faire le travail de les guérir. Grâce à cet oracle somptueux, partez à la découverte de vos mémoires karmiques et identifiez toutes les influences qu'elles peuvent avoir sur votre vie présente : relations avec votre entourage, blessures d'ego, peurs et blocages divers. Ecoutez ce que les tirages ont à vous dire sur vos vies antérieures et commencez votre processus de transformation profonde afin de guérir votre âme ! Ce coffret contient : 52 magnifiques cartes oracle et le livre d'accompagnement complet de 184 pages.