Itinéraire d'un élu des territoires. la vie politique ne se passe pas qu'à Paris

Ce livre retrace la vie politique d'un élu du Limousin, Jean-Claude PEYRONNET, ancien président du Conseil Général, puis Sénateur. L'histoire se déroule en trois grandes parties, reflétant les différentes étapes de sa carrière politique et personnelle. Il plonge dans les origines modestes de notre protagoniste, depuis les racines familiales jusqu'à son éveil à la politique. Entre souvenirs de guerre, éducation à Paris et premiers échecs, l'ouvrage dessine le portrait d'un homme porté par son époque et sa région, prêt à servir ses idéaux avec détermination. Il offre un aperçu éclairé de l'âge d'or de la décentralisation dans le Limousin. En tant que président du Conseil Général, il fait face à des défis financiers et politiques, navigue entre oppositions et alliances, et met en oeuvre une vision renouvelée de l'aménagement du territoire et de l'action publique. Enfin, il raconte l'entrée de Jean-Claude PEYRONNET au sein du Sénat. Il y défend les intérêts de sa région, participe à d'importantes commissions et façonne sa vision de la gouvernance au plus haut niveau de l'Etat. Ce livre est plus qu'une simple biographie politique. C'est l'histoire d'un homme dévoué à sa région et à son pays, une plongée dans les arcanes du pouvoir local et national, une réflexion sur le rôle des élus et la nature de l'engagement. Un livre pour tous ceux qui s'intéressent à la politique, l'histoire et l'âme du Limousin.