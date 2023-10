Madame Mohr a disparu . Les enquêtes de Zofia Turboty ska, Volume 1. Les enquêtes de Zofia Turbotyska, Volume 1

"Une satire de la bourgeoisie polonaise de l'époque. Une fiction teintée de réalisme grâce à l'irruption dans le récit d'événements historiques". SUD OUEST Cracovie, 1893. Zofia Turbotynska, mariée à un professeur d'université, lutte contre l'ennui de sa vie domestique en se mettant au service d'une cause caritative. Lorsque Madame Mohr, pensionnaire de l'hospice où elle officie, est découverte inanimée, tout le monde pense à une mort naturelle. Sauf Zofia qui décide d'enquêter... Un savoureux portrait de Cracovie, avec ses commérages, ses figures historiques et ses moeurs d'un autre âge. Maryla Szymiczkowa est le nom de plume d'un duo d'auteurs mariés. Il se compose de Jacek Dehnel (né en 1980), poète, romancier et traducteur, et de Piotr Tarczynski (né en 1983), traducteur, historien et spécialiste en études américaines. Traduit du polonais par Marie Furman-Bouvard