Qui sont les "Rescapés" d'où ce recueil tient son titre ? Ou plutôt, que sont-ils ? Des émotions, des réflexions, des observations saisies au vol, rendues intemporelles et universelles par la grâce de la poésie. Le poète dit "je" , mais c'est de nous tous qu'il parle dans les quatre premiers cycles de cette oeuvre ("Les Rescapés" , "Rappelez-moi votre nom" , "L'Amour par l'exemple" et "La Maraude"). Ces suites de brèves évocations en vers courts sont couronnées par le dernier poème, formant à lui seul un cinquième et dernier cycle ("La poésie est toujours debout") : c'est la poésie, et elle seule, qui sublime le quotidien. Publié en 1984 aux Editions de L'Aire, puis en 2006 dans le tome III de la Poésie intégrale d'Alexandre Voisard aux Editions Campiche, Les Rescapés et autres poèmes est ici présenté dans une version révisée par l'auteur, accompagnée d'une préface inédite de Valery Rion, enseignant de français et d'histoire au Lycée cantonal de Porrentruy et doctorant à l'université de Neuchâtel. Né en 1930 à Porrentruy, Alexandre Voisard publie ses premiers poèmes en 1954 (Ecrit sur un mur). C'est le début d'un oeuvre comptant près de quarante recueils et distingué à de nombreuses reprises par des prix importants, en France et en Suisse. Elu membre de l'Académie Mallarmé à Paris, puis de l'Académie européenne de poésie, Alexandre Voisard a aussi exercé des activités professionnelles et politiques soutenues, notamment en faveur de l'indépendance du canton du Jura, dont il a été en 1979 le premier délégué aux affaires culturelles.