Les anarchistes espagnols - Les années héroïques 1868-1936

Fut un temps où Barcelone, parmi d'autres villes et villages espagnols, était une enclave anarcho-syndicaliste : usines, transports en commun et services publics étaient gérés et administrés par des comités et des syndicats de travailleurs, le plus souvent issus des classes ouvrières et populaires. Pendant près de trois générations, les idées et les pratiques anarchistes ont connu des années que l'auteur qualifie d' "héroïques" . Publié pour la première fois en 1976, cet ouvrage retrace tambour battant l'histoire de l'anarchisme en Espagne depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la veille de la révolution sociale de 1936. Fondé sur une variété de sources et salué comme une pierre angulaire de l'historiographie de l'anarchisme, ce classique de l'écologiste libertaire Murray Bookchin est traduit en français pour la première fois. Non content de rendre accessibles au lectorat francophone les riches enseignements que l'anarchisme espagnol continue de nous apporter, ce livre permet de contester, preuves à l'appui, l'idée reçue voulant qu'une société libertaire soit une utopie irréalisable. Murray Bookchin (1921-2006) était un philosophe, militant et essayiste écologiste étatsunien. Considéré comme l'un des penseurs marquants du municipalisme libertaire, il a écrit de nombreux livres et articles, dont Une société à refaire (Ecosociété, 2011).