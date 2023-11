Les Liens du Sang Tome 3 : O rage ô désespoir

Mack parviendra-t-elle à découvrir d'où elle vient ? Mack entame sa formation à l'académie des mages, en espérant que si elle se plie aux règles, ils accepteront de lever le sortilège de stase qui emprisonne sa vieille amie, Mme Alcoon. Mais une fois arrivée là-bas, elle se retrouve entourée de professeurs hostiles et d'élèves désagréables, dont la grande majorité semble bien décidée à la voir échouer. Alors qu'elle se sent attaquée de tous côtés, il est de plus en plus difficile pour Mack de contrôler son tempérament. Obligée de suivre une thérapie pour maîtriser sa colère tout en devant gérer les avances indésirables de Corrigan, le Seigneur Alpha du monde des métamorphes, Mack sent ses émotions partir en roue libre. Et lorsqu'elle découvre dans la bibliothèque des mages un livre familier, qui pourrait bien l'aider à débloquer les secrets de son passé et de son sang de dragon, elle se rend compte que les problèmes ne font que commencer...