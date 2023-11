Bullshit ou pas Bullshit ?. La sueur des hippopotames est rose et 499 autres vérités improbables qui vous laisseront sur le cul

500 faits improbables pour briller en société - ou passer pour un fou. La sueur d'hippopotame est rose ? ; les distributeurs automatiques tuent davantage que les requins ? ; il y a plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée ? ; l'université de la Sorbonne est plus ancienne que les Aztèques... Des sciences à l'histoire en passant par le sport et la pop culture, découvrez plus de 500 anecdotes tellement énormes qu'elles semblent inventées... alors qu'elles sont vraies ? ! Une mine d'infos insolites pour ne plus jamais se retrouver à court de sujets de conversation et pour se rappeler que, non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Peggy Rolland A propos de l'auteur : La marotte de Shane Carley, ce sont les anecdotes loufoques et invraisemblables, alors lorsqu'on lui a proposé d'y consacrer un livre, il a sauté sur l'occasion. En aficionado de science-fiction qu'il est, il aurait bien été capable de ne parler que de l'espace - heureusement tous les domaines de la vie quotidienne ont des histoires extravagantes mais vraies à faire découvrir !