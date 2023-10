Le Bois Brûlé, tome 8

L'histoire commence un 11 novembre au milieu des années 1960 : Jeannette et Jojo participent dans leur petit village de Meuse à une célébration commémorative, et un petit événement imprévu va venir réveiller de lointains souvenirs enfouis dans la mémoire d'Edmond et Marguerite, leurs parents adoptifs ; cela décide ces derniers à raconter "leur guerre", celle de 14-18, moment de leur rencontre où ils se sont risqués à monter jusqu'aux lignes de combat, lui cherchant son père, elle, son chien oublié au moment du départ sur les routes de l'exil. Une alternance de cases sépia (pour le récit de la Grande Guerre) et de cases en couleur (pour le "présent" des années 60) rythme cette BD qui allie un scénario palpitant et des moments pleins d'humour avec des scènes chargées d'émotion, qui feront réfléchir les enfants et les familles d'aujourd'hui.