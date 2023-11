Coeur pirate

Cacher sa peine, étouffer sa peur, nourrir sa vengeance, affuter sa lame... Morgan Ker, pirate redoutable des mers du sud, est de retour à Lys, royaume de l'excellence et de la démesure. Cinq ans après les évènements qui ont fait de lui un fugitif, il est bien décidé à laver son nom et pour y parvenir, il a une cible : Victoire de Torcy. Pour Victoire, fille du chancelier du roi, qu'importent les bals, les belles parures ou même le mariage. Depuis maintenant quatre ans, elle n'a qu'une obsession : tuer le meurtrier de sa mère, même si elle ne connait ni son nom ni son visage... Lors du dernier bal de la saison, un bel étranger commence à lui faire tourner la tête et pourrait bien lui permettre de mettre enfin sa rancoeur de côté. Malheureusement, elle réalise trop tard que cet inconnu, plus séduisant que de raison, n'est pas venu à Lys seulement pour danser... Alors que l'attirance se mêle à la haine, Morgan et Victoire parviendront-ils à accomplir leur vengeance ?