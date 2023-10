A la poursuite de Djibouti

"Dans le ventre brûlant de Djibouti, malgré les ténèbres, la place Rimbaud ne rime qu'avec fournaise, asphyxie et fin du monde. Les murs en pierre de corail recrachent avec lourdeur la chaleur de la journée et au coeur de la grande place la poussière n'a plus la force de se soulever. Derrière le rideau de fer de la nuit, l'air est mou comme du plomb et dans cette atmosphère en décomposition on se rapproche sourdement du septième cercle de l'enfer". Des années après la mort de son frère dans un attentat à Djibouti, au moment de l'indépendance en 1977, Maurice décide de partir retrouver l'ombre de ce frère disparu trop tôt.