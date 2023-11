Rise of a Queen

Il ne faut jamais écoute le petit diable qui chuchote à votre oreille... Trahie par le passé, Gemma ne fait plus confiance aux hommes. Working woman employée dans un cabinet d'avocats, elle va pourtant devoir collaborer avec Ben, un brillant associé au comportement arrogant qui ne cesse de la taquiner. A propos de l'autrice : Elizabeth O'Roark est rédactrice scientifique et vit à Washington. Lorsqu'elle ne s'occupe pas de ses trois enfants, elle s'adonne sans réserve au jogging et à l'écriture de romances, ses deux passions complémentaires.