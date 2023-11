Sur les traces de l'homme invisible - avec lampe à lumière bleue

Un livre d'enquête en compagnie du docteur Finn, un scientifique londonien, pour l'aider à retrouver son apparence : suite à une expérience qui a mal tourné, il est devenu invisible. Près de 40 énigmes à résoudre (labyrinthes, mots codés, illusions d'optique, cherche et trouve, etc.) Certaines réponses ou indices sont invisibles : il faut utiliser la lampe magique à lumière bleue pour les révéler. Une grande carte en début d'ouvrage guide le lecteur dans cette quête aux quatre coins du monde. Tout au long du livre : de nombreuses et vraies informations scientifiques sur l'invisibilité observée dans la nature. Ex. : caméléon, méduses transparentes, la lumière, etc.