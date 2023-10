Albert DeSalvo, l'étrangleur de Boston, a-t-il réellement commis trente-sept crimes ainsi qu'il l'écrit dans ses Mémoires ? A-t-il précipité ses enfants du haut des falaises d'East Coker, si chères à T. S. Eliot ? A-t-il suicidé ses parents au gaz selon une méthode rapportée par W. Dieterle ? Empalé son professeur, congelé une contorsionniste, égorgé une prostituée, assassiné son psychiatre ? Ou n'a-t-il, comme Albert Cerrato, commis que des meurtres imaginaires, inventés dans le sépulcre autistique d'une infirmerie pénitentiaire ? Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) fut journaliste, critique gastronomique, poète, essayiste et romancier. Fervent opposant au franquisme, il a découvert l'écriture en prison. En 1995, il obtient le Prix national des Lettres espagnoles pour l'ensemble de son oeuvre. Il est le créateur du détective catalan Pepe Carvalho, héros de ses romans policiers. Il a écrit sur les thèmes les plus divers avec une vision toujours critique de la réalité et un grand sens de l'humour. Traduit de l'espagnol par Bernard Cohen