Histoires de chalets. L'empreinte de Chalets Bayrou

Créer son chalet idéal... Une quête familiale pour certains, une recherche esthétique ou un défi architectural pour d'autres. A chaque fois, une histoire. A travers une quinzaine de réalisations - rénovations et constructions situées dans les différents massifs alpins -, cousues main dans la main avec les aspirations de multiples familles, ce beau livre inspirant explore de nombreuses facettes du chalet, dans l'authenticité et la modernité, dans la passion d'un art de faire et de vivre, éveillant les rêves de tout un chacun. Les charpentes sculptées, le métal courbé, les pierres taillées, les textures vibrantes, la transparence de repaires imaginés en phase avec leur environnement... Ces refuges inspirés et inspirants livrent ici leurs secrets pour notre plus grand plaisir. Depuis 1890, l'entreprise Chalets Bayrou forge son savoir-faire dans le bois de pays, le mélèze, la montagne briançonnaise et des valeurs artisanales humanistes cultivées au fil des générations. Chaque réalisation s'inscrit comme un bel ouvrage façonné par les gestes nés de la tradition du compagnonnage, sur les versants enneigés et verdoyants. Des écrins de rêve pour un beau livre sur les chalets.