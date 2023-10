Inégalités et rapports de pouvoir en ville. Actualité de la critique urbaine

La question de la dimension spatiale des rapports sociaux, et plus spécifiquement des inégalités sociales, des rapports de pouvoir ou de domination, semble de plus en plus investie dans le champ des études urbaines, en géographie mais aussi en sociologie, en urbanisme, en science politique. Cet ouvrage, qui a pour ambition de faire dialoguer les différentes approches critiques développées dans ces disciplines, rassemble des contributions portant essentiellement sur les mondes urbains, majoritairement en France, mais avec des éclairages en provenance des deux Amériques. Il reflète la diversité des approches critiques de la ville, tant dans les objets, les terrains, les méthodes de recherche et le cadre théorique mobilisé. Il donne à voir l'actualité du développement inégal de la ville, des logiques ségrégatives dans la production urbaine et les enjeux écologiques de cette production. Il contribue aussi à poursuivre et renouveler l'analyse critique des politiques urbaines.