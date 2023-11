La civilisation des Chrétiens d'Orient. Une traversée du temps et du monde

Le Christ est né en Orient. Depuis plus de deux mille ans, de la Terre Sainte jusqu'en Inde, de la Chine au Caucase, de l'Ethiopie au monde slave, des communautés chrétiennes ont vécu, essaimé, grandi, souffert, survécu au nom du Christ. On aurait du mal à décrire aujourd'hui les frontières des "chrétiens d'Orient" cette civilisation méconnue , mais les oeuvres d'art et les paysages présentés dans cet ouvrage nous aident à en dessiner les contours esthétiques et spirituels.