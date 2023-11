Lights Out, T2 - No Grip. No Grip

Depuis la mort de son meilleur ami, Mathieu n'est plus que l'ombre de lui-même. Le pilote monégasque enchaîne les soirées trop alcoolisées et les déboires avec la presse people. Son comportement met sa carrière en péril, au point d'être convoqué en urgence au siège de son écurie. Il se fait passer un savon par Nell, qui remplace son père à la tête de Keelean. En apparence froide et autoritaire, Mathieu doit tout de même reconnaître que cette Ecossaise aux yeux verts est incroyablement charismatique. Ce n'est pas de gaieté de coeur que la jeune femme a accepté d'essayer de remettre l'écurie à flots. Et on ne peut pas dire que la mauvaise foi de leur meilleur pilote lui simplifie la tâche ! Nell décide de le surveiller de très près. Et quoi de plus efficace que de lui imposer une colocation ? En dépit de son côté agaçant, elle découvre peu à peu que Mathieu est aussi un homme touchant et plein d'humour, sans parler de sa musculature parfaite. Finalement, leur cohabitation risque de s'avérer bien plus plaisante que prévu...