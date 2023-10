Le trône d'Avallon Tome 2 : La tisseuse d'âmes

Cassandra est en mauvaise posture. Prisonnière du cruel Katsaros, elle craint de ne plus jamais revoir Novak. Le chasseur n'hésite pas à employer la manière forte pour obtenir d'elle l'information qu'il convoite tant : l'emplacement d'Avallon. Après avoir retrouvé Gratian en prison, elle n'a d'autre choix que de s'allier avec Nathan, son amour de jeunesse qu'elle croyait disparu. Même s'il fait partie de l'armée de Katsaros, il accepte d'aider les deux amis. Ensemble, ils parviennent à s'échapper et à rejoindre les rescapés de l'ordre d'Avallon. Novak a beau être heureux de retrouver Cassandra, il n'apprécie guère de la voir si proche du lieutenant de son pire ennemi. Mais l'heure n'est pas à la jalousie. Ils doivent absolument trouver un moyen de sauver Avallon et de tuer Katsaros. Heureusement, Cassandra a découvert une manière de tisser des liens entre les mages, décuplant ainsi leurs pouvoirs. Et c'est avec Novak qu'elle s'exerce. Eux qui ont déjà lié leurs corps et leurs coeurs peuvent désormais unir leurs âmes. Et cette nouvelle compétence pourrait bien leur sauver la vie. La bataille finale approche et personne n'en sortira indemne.