Gestion du Système d’Information. Soyez agile grâce au bureau des programmes

La gestion d'un système d'information est de plus en plus complexe : de plus en plus de composants, de plus en plus d'intervenants, toujours plus de nouvelles technologies tout en ayant du mal à ne plus utiliser les anciennes. Sur qui s'appuyer pour maintenir son système d'information en condition opérationnelle et garantir sa pertinence ? Sur un acteur clé dont le potentiel est rarement utilisé : le bureau des programmes dont vous découvrirez dans ce livre le périmètre d'action et les options de mise en oeuvre. Avec une approche descendante qui démarre avec la gestion de l'ensemble des activités et la construction du budget d'une direction du système d'information, l'auteur présente dans ce livre les activités du bureau des programmes avec des présentations détaillées sur des thèmes forts tels que les stratégies, les budgets ou encore la gestion de portefeuilles.