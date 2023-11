Calluna Tome 2 : Guerres éternelles

Calluna pensait ramener la paix, mais elle a libéré un nouveau fléau. Dans sa lutte contre l'empereur, elle a redonné vie à Zaal et à la guerre qu'il menait contre les divinités. Pire encore, ce dernier semble lié à Calluna, qui se retrouve encore une fois forcée de se mêler des affaires des dieux. Cette fois, même Aaron ne pourra la protéger de la mort et des dangers qui rôdent lorsque l'on se tient à la frontière entre divinité et mortalité. Calluna parviendra-t-elle à mettre fin au conflit qui sévit parmi les dieux et à rétablir la paix ? #Guerre #Divinités #FF