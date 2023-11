Pour son troisième ouvrage l'auteur nous introduit dans trois univers très différents. LES MASQUES BLEUS raconte une intrigue policière contemporaine. Pendant l'épidémie de COVID, des Strasbourgeois meurent mystérieusement étranglés par leur masque. Le commissaire Gérard Maské et la profileuse Murielle Glock enquêtent. TROIS ETES ET UN AUTOMNE retrace d'une manière romancée l'histoire d'une maison de famille à Brioude, en Auvergne, et des trois générations qui s'y sont succédées au courant du vingtième siècle. DE MUNICH A VIENNE PAR LE DANUBE est écrit à partir d'un texte du jeune Gustave KLOTZ (1810-1880), le futur architecte de l'Oeuvre Notre Dame, "Journal abrégé de mes voyages en Allemagne-1827" .