Les mots essentiels de la laïcité

Ces Mots essentiels pour comprendre la laïcité ne sont pas un dictionnaire pratique. Le lecteur y trouvera certes des informations juridiques utiles sur de nombreux sujets comme agents publics et services publics, élus et Ecole, entreprises et hôpitaux. Mais la laïcité est devenue une question brûlante en France. C'est un objet de controverse et même d'affrontements entre des acteurs médiatiques et politiques, comme démocrates vs républicains. Aussi le lecteur trouvera-t-il des notices portant sur une approche de fond, explicatives par l'histoire, la réflexion politique et juridique, par exemple sur la genèse de la laïcité, son rapport aux religions comme le christianisme ou l'islam, sur ses piliers historiques et sur son évolution contemporaine. Il y trouvera aussi des inattendus comme extension dévergondée, délices du droit ou "agit-prop" . Il pourra nourrir sa réflexion de la clarification des mots qui encombrent le débat public par le brouillard de leur polysémie. Distinguer laïc de laïque, sécularisation de laïcité, communautés de communautarisme aide à penser la laïcité, et clarifier tant islamophobie que théocratie va dans le même sens. Il se régalera enfin de voir questionner sans ménagement l'usage et l'abus de lieux communs comme tolérance et "vivre ensemble" .