Entre la fenêtre, la table et le lit

Qui parle et où est-on, dans cette poésie noire, presque gothique ? Difficile de le savoir, l'endroit parait pourtant familier, à la fois délimité par le mobilier le plus quotidien, et ouvert sur des horizons effrayants... Des ombres par la fenêtre, les sons de cloches, le passage d'une charrette, le rassemblement des oiseaux apeurés par les premiers froids... et puis la neige, omniprésente, souveraine, qui impose ses figements à deux êtres cohabitant dans l'indicible. La promiscuité s'amplifie jusqu'à la douleur. Chaque souffle devient agression, chaque parole un abime de colère. Et nous nous enfonçons peu à peu avec eux, jusqu'aux plus obscurs avant-postes de l'être...