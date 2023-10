N'i a pro!. Un hommage aux luttes viticoles du Languedoc

"N'i a pro ! " ("Ca suffit ! " en français) est le cri du coeur des ouvriers viticoles du Languedoc. Dans les années 1960 et 1970, refusant de se voir condamnés à la misère et à l'exil, des milliers d'hommes et de femmes se lèvent contre les négociants, l'Etat français et la transformation de leur pays en "bronze-cul de l'Europe" . Les auteurs sont allés à la rencontre de celles et ceux qui ont mené, avec humour et poésie, ces quinze ans de luttes insurrectionnelles au sein des Comités d'action viticole. Marie Coumes et Laurent Cavalié écrivent, interprètent et collectent des chants occitans depuis trente ans.