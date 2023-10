Le tour du monde en 60 courses

De l'Europe à l'Océanie, en passant par l'Amérique, l'Asie et l'Afrique, découvrez 60 courses sur route ou en pleine nature, choisies parmi les plus inspirantes et les plus accessibles en termes de distances. Chacune d'entre elles s'ouvre sur la parole d'un coureur et est suivie d'une présentation illustrée et d'informations essentielles pour y participer. Avec les témoignages de Mathieu Blanchard, Casquette verte, Dominique Chauvelier, François d'Haene, Anne&Dubndidu, Foutrak, Dorian Louvet, Alix Noblat, Katrine Switzer et Xavier Thévenard.