Méditerranées. Une histoire des mobilités humaines (1492-1750)

Méditerranées Cet ouvrage propose de réfléchir au large éventail des mobilités méditerranéennes de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle, depuis les expulsions massives des populations juives et musulmanes de la péninsule Ibérique jusqu'aux déplacements des marchands et des marins habitués à fréquenter les ports, les villes et les escales pour les besoins du commerce. A travers une série d'histoires situées, il éclaire la vaste gamme des dispositifs institués pour réguler la mosaïque complexe des communautés politiques et religieuses dans les pays chrétiens et d'islam. Il offre ainsi une synthèse de l'histoire récente des migrations, des diasporas et de la condition des étrangers dans le monde méditerranéen de l'époque moderne. Guillaume Calafat Maître de conférences en histoire moderne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IHMC), il est spécialiste des relations entre l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord. Mathieu Grenet Maître de conférences en histoire moderne à l'INU Champollion d'Albi (FRAMESPA), il est spécialiste des migrations en Méditerranée.