La Volute. Remettre l'Homme au coeur de l'architecture

ARGUMENTAIRE : Dans ce vibrant plaidoyer pour la volute, l'auteur retrace son évolution, sa réinterprétation par Filippo Brunelleschi, par Michel-Ange, à la cour de Marie de Médicis, pendant et après la Révolution française, au sein de l'Art Nouveau et de l'Art Déco jusqu'à nos jours. A travers l'exploration de la dimension poétique et vivante de cet élément architectural, le livre propose un nouvel angle de lecture et invite à sa réintégration dans l'architecture contemporaine. A PROPOS DE L'AUTEUR : Patrice Maire, passionné par les Renaissances italiennes, est rédacteur en chef de la revue Monts 14. Il est l'auteur de Quête d'un patrimoine menacé dans le XIVe arrondissement, et Montparnasse 1900-1930, Art Nouveau - Art Déco.