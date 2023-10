Demeure sans doute ce sentiment de nous trouver toujours depuis une position avec vue, comme on dit, par exemple, d'un hôtel ou d'une chambre qu'ils ont vue sur la mer. Mais de quoi très exactement avons-nous ici vue ? Au premier abord : sur de magnifiques paysages, maritimes de surcroît. Pour autant, il s'agit là chaque fois d'une découverte, comme peut l'offrir l'espace de l'estran, quand la mer se retire en laissant apparaître (toujours inédits et recommencés) des juxtapositions et des assemblages de lumières, de matières et de couleurs. Si bien qu'il nous faudrait plutôt considérer que ces dessins ne sont pas des dessins d'émotion, mais des créations avec vue sur elles-mêmes, comme si chaque fois s'effectuait avec l'expérience d'un dessin celle d'une découverte, comme si tous ces dessins prodigieux ne se nourrissaient que d'eux-mêmes, comme des expériences chaque fois renouvelées, à la manière de ces marées qui redécouvrent, indéfiniment (et momentanément) les trésors de beautés qu'elles recèlent et qu'elles offrent ainsi avec grâce à nos vues.