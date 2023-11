Mathurin soldat. Un crayon dans le canon

Un peintre au coeur des tranchées Grâce à une bourse, Mathurin Méheut gagne paisiblement sa vie en tirant le portrait de poissons et de crustacés dans le Pacifique, lorsque survient, à l'été 1914, la Première Guerre mondiale. Il aurait pu disparaître et déserter, mais il décide de retourner en Europe et rejoint les troupes françaises. Le voilà propulsé dans la guerre alors que les premières grosses défaites ont réduit l'espoir d'une issue rapide. Mathurin commence son métier de soldat, qu'il résume crûment : faire des trous dans le sol et dans l'ennemi, boucher les trous dans les rangs de la hiérarchie. Ses dessins et lettres illustrées à sa femme sont un moyen de garder le contrôle de son quotidien et peut-être d'échapper aux tranchées.