Main & poignet, Orthopédie, Rhumatologie et Imagerie. Résonance Affidea Suisse 4

Cet ouvrage est le support pédagogique du quatrième séminaire annuel d'imagerie ostéoarticulaire "Résonance Affidea Suisse" organisé en septembre 2023, à Genève, avec la collaboration scientifique de nombreux praticiens des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), des Centres hospitaliers universitaires vaudois (CHUV) et de la médecine libérale. Le sujet traité cette année est le : "Main et Poignet" , un motif de consultation en pathologie ostéo-articulaire et domaine où les connaissances ont été fortement renouvelées ces dernières années. Ce livre, tout comme le séminaire, est centré sur l'imagerie mais est aussi, par essence, multidisciplinaire. Il recueille les contributions de tous les spécialistes de la pathologie ostéo-articulaire : radiologues, chirurgiens orthopédistes, rhumatologues, rééducateurs, médecins du sport, internistes et gériatres. Les différents chapitres constituent une mise à jour des données médicales, radiologiques et chirurgicales de toutes les affections fréquentes de la main et du poignet et couvrent notamment, l'anatomie, les lésions traumatiques et microtraumatiques du poignet, de la main et des doigts et leurs conséquences à long terme, le diagnostic des affections rhumatismales, la pré-polyarthrite rhumatoïde, les traitements interventionnels à la main et la pathologie de la plaque unguéale. Nous remercions ici vivement l'ensemble des auteurs de ce livre, les membres du comité du programme scientifique 2023 et le groupe Affidea Suisse de nous avoir donné la possibilité d'organiser ce séminaire et de produire ce livre qui donnent aux communautés médicales suisses et françaises une opportunité d'échange et de diffusion des connaissances. Le comité d'organisation du séminaire Résonance Affidea Suisse Pr Jean-Denis Laredo, Dr Mohamed Allaoua, Dr Brahim Bahayou, Mme Caroline Büchler