Deux personnages désoeuvrés et nonchalants se traînent au Carnaval annuel d'une ville de conte où se croisent des figurants mi-yokaïs japonais, mi-ogres. On comprend par petites touches qu'il y a un mystère à élucider ce soir-là, un mystère beaucoup plus complexe que ce qu'imaginent les complotistes masqués réunis sur la place principale. On croisera une sorcière tyrannique, un savant fou, une universitaire aux émotions qui débordent et même un extraterrestre, tous ces personnages traversant des retournements de situations en cascade... Mais le vrai héros de ce livre c'est l'Amour, après lequel tous semblent courir sans savoir vraiment en quoi ça consiste. Dans les livres, les amoureux déplacent des montagnes, déclarent des guerres, écrivent des épopées et des chants immortels, bravent la mort et les démons, érigent des palais, et font mille choses folles et insensées... alors dites-moi pourquoi ça n'est pas comme ça dans la vraie vie ? Pourquoi ? "Carnaval à Idaberg" est une comédie romantique survoltée en bandes dessinées, dans un univers grotesque, et qui donne envie de vivre.