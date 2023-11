Devoir de parole. Anthologie de la poésie de Mário Cesariny

Né et mort à Lisbonne, Mário Cesariny (1923-2006) est l'un des poètes les plus atypiques du milieu artistique portugais et la fi gure la plus grinçante du surréalisme international. Il côtoie André Breton à Paris dans les années 1940, crée deux groupes surréa listes au Portugal et ne cesse de chercher dans l'écriture et la peinture des façons de dire la vie, le verbe et le corps. Il est le poète de la liberté totale, à la fois politique et érotique. Il a toujours écrit dans les cafés, apprenant par coeur ses compositions avant de les rédiger. L'oralité et le "parler" de la rue hantent sa poésie, faite pour être lue, dite et jouée. Surréaliste, homosexuel et bohémien dans un Portugal salazariste, il sera régulièrement poursuivi par les autorités jusqu'à la fi n de la dictature (1974). Devoir de parole, anthologie bilingue, présente un large panorama de son oeuvre écrite : une poésie de l'exubérance, de l'amour et de la sensualité.