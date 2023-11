Coffret Intégrale Demon Slayer T01 à T23 (Vide)

Le Japon, au début du XXe siècle. Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre son village entièrement décimé. La seule survivante de cette effroyable tragédie est sa jeune soeur Nezuko qui semble être possédée. Afin de sauver sa soeur et venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans les pas des mystérieux pourfendeurs de démons. Pour le jeune héros et sa soeur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence ! Découvrez l'intégrale du manga culte de Koyoharu Gotouge, au travers de cet impressionnant coffret regroupant les 23 tomes de la série. A l'approche des fêtes, nous présentons un coffret intégral contenant les 23 tomes du manga évènement Demon Slayer. Et pour ceux qui possèdent déjà la série complète, Panini Manga propose le coffret vide. De quoi sublimer la grande épopée de Tanjirô et de ses frères d'armes, ou bien de découvrir pour la première fois cette saga magistrale qui a réussi en 23 tomes et quelques années, à se hisser au même niveau que des séries cultes, beaucoup plus anciennes !