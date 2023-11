La lumières brille dans les ténèbres. Mes mémoires de la Mission Evangélique Braille (MEB) Des origines à 2020

La Mission Evangélique Braille (MEB) est une oeuvre interconfessionnelle au service des personnes handicapées de la vue des pays francophones. Elle leur permet d'accéder à l'Evangile au moyen d'imprimés en écriture braille et d'enregistrements audio, l'organisation de vacances adaptées, etc. En Afrique, elle les soutient par des projets de développement (éducation, formation à des métiers adaptés...) Au cours de ces pages, l'auteur vous fera vivre, après vous avoir conté les origines de cette oeuvre, les presque cinq décennies dans laquelle il a travaillé. Vous y apprendrez aussi beaucoup de choses sur le monde des aveugles et comment la Bonne nouvelle de Jésus-Christ peut devenir une lumière qui éclaire leur marche dans la nuit.