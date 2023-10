La magie de Noël. 60 recettes et menus de fêtes

Toute la magie de Noël sur vos tables de fêtes Comment allez-vous fêter Noël cette année ? Que vous soyez plutôt " Noël tradi " ou du genre à vouloir faire de nouvelles expériences culinaires, vous trouverez votre bonheur parmi les six menus de fêtes concoctés par Marmiton : Menu " prêt à l'avance ", pour profiter pleinement des vôtres. Menu " table XXL ", car plus on est nombreux, mieux c'est ! Menu " petit prix ", avec des plats aussi savoureux qu'abordables. Menu " classique ", parce que la tradition a du bon. Menu " de chef ", pour rivaliser avec les plus grands. Menu " original ", pour des fêtes inoubliables ! Vous n'avez plus qu'à choisir, ou bien à mixer plusieurs menus pour un Noël enchanté sur mesure !