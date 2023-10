Où errent les fantômes des temps perdus

Pour essayer de comprendre ses origines, l'auteur va remonter le fil du temps. Sa quête et ses recherches vont nous emmener à la rencontre des bateliers du lac Léman, nous faire découvrir l'effeuillage de la vigne sur les coteaux vaudois, et visiter des champs de bataille des Dardanelles et du nord-est de la France. Nous partagerons les rêves d'un adolescent esseulé. Ce récit des origines nous fera rencontrer toute une panoplie de personnages, de l'aristocrate désabusé à l'ouvrier meurtri en passant par des agents secrets mystérieux et des aventuriers fantasques. Quelles surprises cette aventure réservera-t-elle à l'auteur ? C'est ce que cet ouvrage, mêlant la petite histoire à la grande, révélera.