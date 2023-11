Rencontre avec les sites sacrés de Paris

Le premier guide touristique qui invite à l'éveil spirituel, à la rencontre des sites sacrés de Paris Paris, la ville Lumière, est une ville magique. Son emplacement et son développement ne doivent rien au hasard. Placée au carrefour d'énergies primordiales, pour qui sait Voir au-delà des voiles, elle est synonyme d'Eveil et de réalisation. Des initiés, connaisseurs des énergies invisibles depuis des temps immémoriaux, ont de tout temps veillé à ce que le dessin de Paris soit porté, sous-tendu par les énergies de Lumière et d'évolution. Son tracé, ses rues, ses avenues, ses parcs, ses lieux sacrés forment autant de parcours initiatiques que je vous invite à découvrir lors de promenades d'une journée ou d'un week-end. De l'ouverture du coeur au déploiement de votre féminin sacré, de l'expansion de votre côté solaire et de votre créativité, aux guérisons et initiations avec Isis Marie, de l'initiation au corps Cristallin et diamant au passage de Jésus au Christ en vous, de la rencontre avec l'Amour aux guérisons miraculeuses telles sont quelques-unes des composantes du chemin d'Eveil que je vous propose d'arpenter dans ces parcours initiatiques, guérisseurs et d'éveil dans le coeur de Paris.