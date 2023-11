Vers une architecture pour la santé du vivant

La vie quotidienne, avec ses conflits et ses contradictions, s'impose comme un premier horizon de réflexion pour une architecture adaptée à tous, au-delà des simplifications du fonctionnalisme. L'architecture moderne travaillait pour un monde et une nature immuables. L'accroissement de la violence et de la fréquence des catastrophes naturelles impose aux architectes du XXIe siècle de repenser leur pratique dans un monde en mouvement, chaotique, imprévisible. Ils ont ainsi un rôle à jouer dans le rétablissement de la santé du vivant sur toute la planète. Ce livre, qui repose sur trente ans de pratique professionnelle, de recherche et d'enseignement, défend l'architecture comme une forme d'art engagée dans la recherche d'un nouvel humanisme, porté par un désir de solidarité entre les humains et les non-humains. L'auteur propose un ensemble de principes de conception inédits en s'appuyant sur de courts récits issus de son propre travail et sur une lecture de réalisations et de paysages par des créateurs américains, européens et japonais prestigieux. Tous indiquent les voies de la création architecturale d'abris-ouverts sur l'engagement en faveur de la santé du vivant.