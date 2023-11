(Re)qualifier les territoires : promesses et actes

Aimables, apprenants, inclusifs, intelligents, protégés... ces qualificatifs (re)définissent-ils, en promesses et actes, ce que sont ou seront les territoires de demain pour/dans nos parcours de vie et comportements au quotidien, mais également face à des transformations majeures de nos habitats, des événements climatiques ou urgences écologiques... ? Les auteurs ont enquêté pour caractériser ces (re)qualifications. Sont-elles au service d'un marketing territorial, des "fourre-tout" notionnels, des marqueurs d'autorité ou des dénominations durables renouvelant en profondeur nos espaces privés/publics notamment via les technologies numériques ? Ce livre trouve sa source dans la volonté de l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable (IMREDD) de s'affranchir des déterminismes d'une smart city pour penser autrement le développement de territoires aimables. Les auteurs, par leurs recherches et retours d'expériences, mettent perspectives ces (re)qualifications, témoignant des rapports passés, présents et à venir tant symboliques, imaginaires que rationnels. Ces arrangements collectifs d'énonciation interrogent notre rapport à la nature et notre rapport à notre humanité.