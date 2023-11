L'art qui dérange. 50 oeuvres disruptives d'art moderne et contemporain

Découvrez un art qui a osé être différent, transgressif, choquant, parfois même vulgaire, un art qui a risqué des réputations et a mis des carrières en danger. C'est ce qui arrive quand les artistes prennent la tradition et la détruisent. Cet ouvrage présente 50 oeuvres charnières qui ont secoué le monde, et raconte les histoires fascinantes derrière leur création, leur réception auprès du public et leur héritage. Des Baigneuses de Gustave Courbet (1853) à Love is in the Bin (2018) de Banksy, en passant par des oeuvres de Marcel Duchamp, Yves Klein ou encore Judy Chicago, rencontrez des artistes aux ego surdimensionnés, des féministes intransigeantes, des spiritualistes, des anticonsuméristes, des activistes, des satiristes, et plus encore. Ce livre examine de près les oeuvres produites depuis 1850 qui ont eu un impact sur le monde artistique et révolutionné l'histoire de l'art. Il enquête sur des artistes marquants, en expliquant leur démarche, leurs procédés et leur singularité.