Si nous étions adultes Tome 7

Avec Si nous étions adultes... , Takako Shimura signe une oeuvre particulièrement moderne, en scrutant de près l'intimité de ses personnages. Tiraillées entre le poids de la société et les mauvaises décisions du passé, ses héroïnes trouveront sans mal un écho auprès des lecteurs. Bien qu'Ayano ait enfin divorcé, la communication entre Akari et elle s'avère toujours compliquée. Malgré leur attirance mutuelle, les deux femmes ont parfois du mal à se comprendre. Pour apprendre à se connaître, elles décident de faire une sortie ensemble. C'est l'occasion pour Ayano d'en savoir plus sur le passé d'Akari. Pendant ce temps, la jeune Eri continue d'être tourmentée par l'amour qu'elle ressent pour un homme marié...