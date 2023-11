Histoires courtes maritimes et portuaires. Tome 2, D'Afrique et uniquement

L'ouvrage apporte un regard prospectif et stratégique sur les dynamiques maritimes, portuaires et logistiques du continent africain. La connectivité maritime et l'inclusion des systèmes portuaires s'avèrent décisives pour le développement socio-économique des populations. De la transition énergétique aux chaînes de valeur, des corridors de transport aux services logistiques, les histoires courtes maritimes et portuaires éclairent sur le devenir des 2 milliards d'habitants du continent Afrique en 2050.