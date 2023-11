Accueillir les anges - Comment les ressentir, les voir et les entendre

Apprenez à communiquer avec les anges et à interpréter leurs signes pour bénéficier de leur guérison, de leur soutien, de leur guidance, et de leurs conseils bienveillants. Dans ce livre inspirant, Kyle Gray nous enseigne à nous connecter avec les anges afin de recevoir leur présence divine et aimante, mais aussi à obtenir de puissantes transformations dans tous les domaines de notre vie. Au fil des pages, vous apprendrez à vous connecter à votre ange gardien, à voir, entendre et sentir la présence des anges autour de vous, et à communiquer avec eux grâce à des méthodes puissantes, des affirmations et des prières vibratoires. Vous découvrirez également à faire confiance à vos ressentis pour recevoir leurs messages, et surtout, comment reconnaître les différents types d'anges ainsi que leur rôle dans chaque domaine de votre vie.