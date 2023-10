Bougez plus, vivez mieux

Michel Cymes et Kevin Mayer, le médecin et la star de l'athlétisme, nous expliquent dans ce guide à deux voix pourquoi " le sport, c'est la santé " et comment le pratiquer, à son échelle. Le sport ? Il faut que je m'y (re)mette ! Nous savons tous que l'activité physique et le sport sont bons pour la santé et l'épanouissement personnel, mais de là à les intégrer dans notre quotidien, il y a un pas que beaucoup n'arrivent pas à franchir. Comment caser l'activité physique dans vos journées surchargées ? Vous êtes fatigué, vous avez la flemme... comment vous motiver et le rester ? Faut-il vraiment faire 10 000 pas par jour ? Saviez-vous qu'on peut être sportif et sédentaire ? Qu'une activité physique régulière est le meilleur antidépresseur naturel ? Et pour les plus sportifs, comment optimiser vos performances et éviter les blessures ? Dans ce guide, le médecin et l'athlète proposent une synthèse inédite mêlant explications scientifiques et expérience personnelle pour vous donner envie de bouger. Ils livrent leurs conseils pour permettre à tous de profiter des bienfaits de l'activité physique. Bouger plus va changer votre vie !