L'Obsession égalitaire. Comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice

Quel est le coeur du mal français ? : Confondre l'égalité des droits et l'égalité réelle. Et si cette obstination égalitaire conduisait, en réalité, aux plus grandes injustices ? Sans filtre, cet essai pointe les excès - voire les violences - auxquels ce combat obsessionnel pour l'égalité nous conduit, et s'attache à trouver des chemins pour en sortir. L'Obsession égalitaire propose une réflexion sur l'égalité en soulignant une illusion et un risque : croire d'une part qu'elle serait synonyme de justice, et d'autre part en faire une injonction, forcément anti-démocratique, à l'uniformité. Les statistiques sont formelles : la France est l'un des pays les plus égalitaires du monde, notamment en raison d'un effort de redistribution inégalé. Pourtant, les Français sont inquiets pour l'avenir et même en colère. Dans le même temps, ils s'exaspèrent d'un Etat toujours plus présent et de politiques toujours moins efficaces. Pourquoi ? Dans cet essai, l'auteur explore les raisons profondes de ce mal français, l'obsession égalitaire, à l'origine de bien des blocages et des exaspérations minant la société. En confondant égalité et uniformité, la quête toxique de l'égalité s'obstine à décapiter les succès par la multiplication des impôts et la réglementation des comportements ; en assimilant toute différence de situation à une discrimination, elle interdit de proposer des politiques adaptées à chaque défi. Pis encore, elle dévalorise le mérite et empêche la mobilité. De fait, la lutte pour l'égalité en vient à produire des injustices, de la frustration et à menacer l'équilibre démocratique