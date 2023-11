L'essai au cinéma . De Chaplin à Godard

S'il s'accomplit dans les années 1960, à travers les longs métrages de Chris Marker et de Jean-Luc Godard, la forme de l'essai au cinéma possède une longue histoire. Les deux modernités qui apparaissent avec la seconde guerre mondiale, celles d'Orson Welles et Roberto Rossellini, annoncent les deux catégories de l'essai au cinéma : l'essai documentaire et l'essai de fiction.