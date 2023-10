Nouvelles en russe. Au coeur d’une langue avec de grands auteurs, Edition bilingue français-russe

Cinq nouvelles classiques. Cinq histoires captivantes qui plongent le lecteur dans des univers riches où récits de duels et de duplicité amoureuse côtoient réflexions sur la servitude et la barbarie humaine. Ce recueil est une invitation à découvrir la plume de cinq auteurs emblématiques de la littérature russe, dévoilant ainsi toute la richesse de leur langue. L'ouvrage se compose de : "Le coup de pistolet" d'Alexandre Pouchkine, "La cigale" d'Anton Tchékhov, "La calèche" de Nicolas Gogol, "Loup solitaire" d'Ivan Tourguéniev et "Après le bal" de Léon Tolstoï.