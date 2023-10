4%, en théorie…

"Pourquoi je suis gay ? Je me doute bien que je ne trouverai pas de réponse unique et définitive. Je me demande même si c'est encore un sujet, en 2023. Si chercher à savoir, ce n'est pas tendre la perche aux extrémistes de tous bords, leur donner du grain à moudre, alimenter la machine à discrimination. Mais je sens bien que je dois aller au bout de cette enquête ; que ce périple au pays des théories sur l'homosexualité me permettra surtout d'accomplir un voyage intérieur dans lequel j'ai besoin de me plonger. "